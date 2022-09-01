Студент — Лукашенко: После 2020 года большая часть народа отказывается слушать провластную дезинформацию 18 1.09.2022, 14:57

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Денис Знак задал диктатору смелый вопрос.

Студент биологического факультета Белорусского государственного университета Денис Знак сегодня на так называемом «Уроке памяти» задал Лукашенко смелый вопрос.

Денис Знак, студент 1 курса биологического факультета БГУ, спросил Лукашенко: «После событий 2020 года большая часть народа Беларуси отказывается, скажем так, слушать любую провластную информацию, провластную, «патриотическую» и так далее. В связи с этим у меня вопрос, какие действия мы можем предпринять для устранения данного обстоятельства».

Лукашенко в ответ повторил свои прежние лживые утверждения, что за него проголосовали 5 миллионов человек, и что сфальсифицировать такую поддержку невозможно, после чего ушел в описание ситуации вокруг ковида и его реакции на него.

Он также повторил лживые утверждения, что Беларусь справилась с пандемией ковида лучше других стран и что смертность в Беларуси была в 20 раз ниже других стран. На самом деле, избыточная смертность в Беларуси в 2020-2021 годах была одной из самых высоких в мире.

Александр Лукашенко также повторил свои лживые утверждения, что в Буче не было массовых убийств и что Хатынь сожгли «нацмены».

Диктатор также несколько раз угрожал Денису Знаку: «Имейте в виду, что государство сильно своим порядком. Не нарушайте законов, ведь за это наступает строгая ответственность. Ты на биологический факультет поступил? Я сейчас у ректора спрошу, как он экзамены принимал».

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