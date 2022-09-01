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Студент — Лукашенко: После 2020 года большая часть народа отказывается слушать провластную дезинформацию

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  • 1.09.2022, 14:57
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Студент — Лукашенко: После 2020 года большая часть народа отказывается слушать провластную дезинформацию

Денис Знак задал диктатору смелый вопрос.

Студент биологического факультета Белорусского государственного университета Денис Знак сегодня на так называемом «Уроке памяти» задал Лукашенко смелый вопрос.

Денис Знак, студент 1 курса биологического факультета БГУ, спросил Лукашенко: «После событий 2020 года большая часть народа Беларуси отказывается, скажем так, слушать любую провластную информацию, провластную, «патриотическую» и так далее. В связи с этим у меня вопрос, какие действия мы можем предпринять для устранения данного обстоятельства».

Лукашенко в ответ повторил свои прежние лживые утверждения, что за него проголосовали 5 миллионов человек, и что сфальсифицировать такую поддержку невозможно, после чего ушел в описание ситуации вокруг ковида и его реакции на него.

Он также повторил лживые утверждения, что Беларусь справилась с пандемией ковида лучше других стран и что смертность в Беларуси была в 20 раз ниже других стран. На самом деле, избыточная смертность в Беларуси в 2020-2021 годах была одной из самых высоких в мире.

Александр Лукашенко также повторил свои лживые утверждения, что в Буче не было массовых убийств и что Хатынь сожгли «нацмены».

Диктатор также несколько раз угрожал Денису Знаку: «Имейте в виду, что государство сильно своим порядком. Не нарушайте законов, ведь за это наступает строгая ответственность. Ты на биологический факультет поступил? Я сейчас у ректора спрошу, как он экзамены принимал».

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