Белорусы бойкотируют школьные поборы

Белорусы бойкотируют школьные поборы4
- 1.09.2022, 15:13
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Родители дают отпор лукашистам.
Читательница рассказала телеграм-каналу «Баста!», как борется с поборами:
- С нас требуют деньги, но делает это не классный руководитель, а родительница, состоящая в родительском комитете. С сентября 2020-го мы с мужем не заплатили ни копейки.
Классная руководительница адекватная, сказала мужу, что это наше решение и это добровольные взносы. Вообще она специалист высокого класса, поэтому, если у кого-то будет желание её уволить, она переживать не станет.
Мамаша, требующая заплатить, работает в отделе образования. Пытается нас пристыдить, что все платят, а мы нет, но мы сказали, что это принципиальный вопрос, и налоги платим исправно.