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Белорусы бойкотируют школьные поборы

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  • 1.09.2022, 15:13
  • 2,662
Белорусы бойкотируют школьные поборы

Родители дают отпор лукашистам.

Читательница рассказала телеграм-каналу «Баста!», как борется с поборами:

- С нас требуют деньги, но делает это не классный руководитель, а родительница, состоящая в родительском комитете. С сентября 2020-го мы с мужем не заплатили ни копейки.

Классная руководительница адекватная, сказала мужу, что это наше решение и это добровольные взносы. Вообще она специалист высокого класса, поэтому, если у кого-то будет желание её уволить, она переживать не станет.

Мамаша, требующая заплатить, работает в отделе образования. Пытается нас пристыдить, что все платят, а мы нет, но мы сказали, что это принципиальный вопрос, и налоги платим исправно.

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