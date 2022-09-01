Белорусы бойкотируют школьные поборы 4 1.09.2022, 15:13

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Родители дают отпор лукашистам.

Читательница рассказала телеграм-каналу «Баста!», как борется с поборами:

- С нас требуют деньги, но делает это не классный руководитель, а родительница, состоящая в родительском комитете. С сентября 2020-го мы с мужем не заплатили ни копейки.

Классная руководительница адекватная, сказала мужу, что это наше решение и это добровольные взносы. Вообще она специалист высокого класса, поэтому, если у кого-то будет желание её уволить, она переживать не станет.

Мамаша, требующая заплатить, работает в отделе образования. Пытается нас пристыдить, что все платят, а мы нет, но мы сказали, что это принципиальный вопрос, и налоги платим исправно.

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