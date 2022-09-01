В Беларуси отмечается подъем заболеваемости COVID-19 1.09.2022, 15:30

В Бресте возросло количество госпитализируемых.

Лето заканчивается, люди приезжают из деревень и отпусков, а дети возвращаются в школы. Эпидобстановка ухудшается.

Об этом сегодня сообщил мэр Бреста Александр Рогачук, пишет издание «Вечерний Брест». На сегодняшний день в городских учреждениях здравоохранения амбулаторно лечится около 300 человек. Большинство переносит коронавирус в легкой форме, но возросло также и количество госпитализируемых.

Александр Рогачук напомнил горожанам, что сейчас – самое время привиться от COVID-19. В Бресте достаточно вакцин, которые используются для различных категорий населения. Не так давно Минздрав разрешил прививать и детей с 5 лет, а не с 12-ти, как было раньше. На 31 августа в городе вакцинировано 70,2% населения, бустерную вакцинацию прошли 101 313 человек с завершенным курсом вакцинации (49,7% от вакцинированных).

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