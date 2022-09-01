закрыть
1 сентября 2022, четверг, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси отмечается подъем заболеваемости COVID-19

  • 1.09.2022, 15:30
В Беларуси отмечается подъем заболеваемости COVID-19

В Бресте возросло количество госпитализируемых.

Лето заканчивается, люди приезжают из деревень и отпусков, а дети возвращаются в школы. Эпидобстановка ухудшается.

Об этом сегодня сообщил мэр Бреста Александр Рогачук, пишет издание «Вечерний Брест». На сегодняшний день в городских учреждениях здравоохранения амбулаторно лечится около 300 человек. Большинство переносит коронавирус в легкой форме, но возросло также и количество госпитализируемых.

Александр Рогачук напомнил горожанам, что сейчас – самое время привиться от COVID-19. В Бресте достаточно вакцин, которые используются для различных категорий населения. Не так давно Минздрав разрешил прививать и детей с 5 лет, а не с 12-ти, как было раньше. На 31 августа в городе вакцинировано 70,2% населения, бустерную вакцинацию прошли 101 313 человек с завершенным курсом вакцинации (49,7% от вакцинированных).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип