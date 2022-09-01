В Беларуси сняли запрет на ввоз овощей и фруктов из «недружественных стран» 5 1.09.2022, 20:01

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Импортозамещение провалилось.

Совмин Беларуси смягчил продуктовое эмбарго, введенное раньше в отношении «недружественных стран». Соответствующее постановление появилось на Национальном интернет-портале Pravo.by.

Из перечня продукции, которая запрещена к ввозу в Беларусь из «недружественных стран», исключили пекинскую капусту, сельдерей стеблевой, клементины, киви, персики и абрикосы глубокой заморозки. Уже с 12 сентября ввоз этой продукции из стран ЕС, Австралии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Новой Зеландии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, США, Черногории и Швейцарии будет вновь разрешен.

Это не первый случай, когда запрет на ввоз продукции в Беларусь корректируется. Так, в июне разрешили ввозить абрикосы, нектарины, сливы, вишню, черешню и хурму. А до этого в апреле сняли запрет на ввоз яблок и груш.

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