Российских военных впервые обвинили в распространении «фейков» об армии 2 1.09.2022, 20:12

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Кремль не верит своим же военным.

В России впервые возбудили дело о «фейках» про армию против военнослужащих. Фигурантами уголовных дел стали Илья Карпенко из Петропавловска-Камчатского и Валерий Котович из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков

Уголовные дела российских военнослужащих рассматривают гарнизонные военные суды. Один из обвиняемых – Валерий Котович – заключен под стражу. На данный момент фабула дел не раскрывается.

Всего по статье о «фейках» число подозреваемых, обвиняемых и осужденных уже достигло ста человек. «Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии», — пишет Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

По девяти уголовным делам о военных фейках суды вынесли приговоры. В двух случаях обвиняемых лишили свободы: муниципального депутата Алексея Горинова в Москве суд отправил на семь лет в колонию общего режима, жителю Тюмени Эдуарду Щербакову назначили полгода колонии-поселения.

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