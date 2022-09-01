Футболист молодежной сборной Беларуси стал игроком клуба из Португалии 1.09.2022, 23:02

Кирилл Зинович

Кирилл Зинович подписал контракт с «Виторией Гимараэш».

По информации пресс-службы «Витории Гимараэш», белорусский хавбек Кирилл Зинович подписал 3-летний контракт с португальским клубом. Игрок войдет в состав команды дублеров и будет играть в португальском Д3

Отметим, что ранее сообщалось о подписании 19-летним белорусом 4-летнего контракта с клубом.

«Я получил предложение от «Витории», увидел большой интерес со стороны клуба и, не раздумывая, принял решение. Это клуб, который доверяет молодым игрокам, и если я заслужу это доверие и докажу, что достоин играть, у меня обязательно будет шанс. Я знаю, что это клуб с великой историей и очень хорошими болельщиками, играющий в одном из лучших чемпионатов Европы, и это было моей мечтой. Вот почему я нахожусь здесь», – прокомментировал Зинович.

В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей в составе «Казанки» из российской второй лиги, а также сыграл 3 матча за «Локомотив» с Виталием Лисаковичем.

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