Альфред Кох: Российская армия разгромлена под Изюмом 7 10.09.2022, 12:48

8,592

Брошенные на спасение группировки резервы на смогли прорвать кольцо окружения.

«Вот и подошел к концу сто девяносто восьмой день войны. Почти официально уже сообщают, что путинская изюмская группировка окружена. Много убитых, пленных, много трофейной техники, боеприпасов. Брошенные на спасение группировки резервы на смогли прорвать внешнее кольцо окружения и тоже понесли тяжелые потери», — пишет бывший заместитель главы правительства РФ Альфред Кох:

— В Москве идет заседание Совета Безопасности. Много был я дал, чтобы сейчас там оказаться. На официальном сайте президента РФ темой заседания заявлено обеспечение жильем российских военнослужащих и, якобы, нарушение Украиной договоренностей об экспорте зерна.

Не знаю, что они там могу нарешать по поводу украинского зернового экспорта и как они могут ему помешать даже если захотят, но с точки зрения жилья для военнослужащих – это теперь в значительной степени уже не их забота. О жилье для пленных позаботится Украина, а о мертвых... Им теперь нужно простое жилье, без затей: метр на два, хорошо если в гробу, а не бульдозером в ров, да известкой сверху...

Боже мой, какое горе. Вы понимаете, какое горе уже шесть месяцев творится, дорогие мои члены Совета Безопасности Российской Федерации? Вы понимаете или нет, что вы натворили? У вас есть хоть что-то уже не в душе (тут все безнадежно), а в голове? Что там у вас? Паутина? Тараканы бегают? Ой, да что я в самом деле... Андропоиды один другого дурнее...

Вся проблема России в том, что все, кто хочет в ней власти, не видят никакого другого способа к ней прийти и при ней остаться как бесконечно врать. Я даже не буду писать здесь, что врать – это грех. Это все знают и это никого не волнует.

Но врать невыгодно. Во всяком случае врать все время. Вот например, человек – ленив. Вот просто форменный лодырь. Целый день валяет дурака, водку пьет и бабу свою лупит смертным боем. Толку от него – никакого. Просто человеческие отбросы.

А вы берете и говорите ему: ты труженик, на тебе вся страна держится. Дети твои – в полном от тебя восхищении, а баба твоя – просто рада, что ты ее, стерву, в черном теле держишь. Ей ли себя не знать: ей дай долю – она такого натворит, что потом греха не оберешься. Только ты отвернешься, а она раз – и лесбиянкой станет! Поэтому-то ты и воспитываешь ее в соответствии с традиционными, проверенными веками ценностями. Воспитываешь, воспитываешь ее, понимаешь... Уже руки болят, а нельзя остановится... Подвижник, герой... Что тут еще сказать...

Или, например, ты в руках тяжелее стакана ничего не держал, а тебе говорят: уж какой ты могучий! Косая сажень в плечах! Куда там заграничным хлюпикам по сравнению с тобой! Богатырь! Чудо! Глаз не оторвать!

А сколько войн ты выиграл! (Сколько? - удивляешься ты.) А сколько не вел - все выиграл! До единой! Ты ж непобедимый, забыл? А... говоришь ты, почесывая затылок... Оно-то, наверное, все так, но...

Никаких «но»! Ишь, чего удумал! Какие тут могут быть «но»? Ты только ружьишко свое в руки возьмешь - все враги разбегутся! Ты ж труженик - раз, могучий - два, храбрец каких поискать - три, с ценностями (традиционными) у тебя полный порядок - четыре. Ну, убедил?

Убедил... А вот ту мне один чувак мне про меня совсем другое рассказывал... Что мол я своей бабе что-то там отбил и у нее теперь киста в животе, да она еще пять абортов от меня сделала и теперь рожать не может... Врет?

Врет! Как есть врет, паршивец! Баба твоя отражалась уж. Хватит ей. Да и тебе нечего с сосками возится. А киста у ней с жиру. Кормишь хорошо, вот и киста. Жрать ей меньше надо. А ты меня с тем человечком-то познакомь. Шибко хочу на него посмотреть. Чисто для интересу.

А вот еще говорят, что я хилый и алкаш. И курю много. И жить мне осталось недолго... Это как понимать? Ты говорил - я богатырь? Или как?

Богатырь, конечно! Ты вьетнамцев видел? А чукчей? А пигмеев? Ты на полголовы выше каждого. Какой же ты хилый? Ты крупный. Солидный. И не алкаш вовсе: кто пьян, да умен - два угодья в нем. Курить - это ничего. Петр Первый курил как паровоз. А здоровья в ем было, как у бугая! Подковы гнул...

А про войны? Говорят, враги Севастополь сколько раз хотели взять и столько раз и взяли. А мы поем, что он неприступный... Как так?

Поклеп! Вот тебе истинный крест - вранье. Мы ж его потом оба раза отбили. Ну не отбили, они сами ушли. Ну так и Наполеон Москву брал, а потом замерз - и ушел...

И так во всем... И вся картина мира у человека искажается. Ему кажется что он прекрасен и внутри и снаружи, что он непобедим как Александр Македонский, умен как Анатолий Вассерман, красив как Стас Михайлов и сексуален как Владимир «резиновая попа» Путин...

И самое удивительное, что в этом море лжи тонет и сам лжец. Он уже ни видит твердого берега правды, давно на него не ступал, и все ему кругом кажется этой вязкой жижей лжи... Врут все. Врут враги, врут друзья, вру я сам... Врать нормально. Так все делают.

А потом этот непобедимый богатырь начинает войну и выясняется, что все вранье. И не богатырь, и победимый, да еще как... И вот уже кладут его, болезного, в могилку, и он даже не успел понять как так случилось, что он, воин непобедимой армии, могучий великан известный на весь мир своими ратными подвигами - вдруг так бездарно издох, как собака с вывороченными кишками. Вшивый, грязный, никому на свете не нужный...

И заседает Совет Безопасности РФ, и все его члены оглядываются друг на друга и говорят: так что же ты мне все время врал? Зачем ты мне врал, что нас хлебом-солью будут встречать? А ты зачем мне врал, что у тебя под ружьем миллион вооруженных по самое не могу бойцов, которые шпалу перекусывают? А вон тот нам врал, что у него ракеты - белке в глаз попадают. А вот этот, что у него танки летать умеют. А еще вот там сидит - тот врал, что у него авторитет во всем мире такой, что его все боятся...

Иногда это вранье досталось по наследству. Как традиция. Вот повелось на Руси хвалить народ. Вот и хвалят до мозоли на языке. Что только уже про него не придумали. Даром, что крыльев нет. А так - чистый ангел. А народ и поверил. И в вековечную свою мудрость. И в трудолюбие. И в ратный подвиг. и про то, что он - «освободитель» и что «повторить может»...

А есть вранье детское. Совсем какое-то ребячье. У каждого во дворе был такой пацан, который получив по сопатке, рассказывал, что знает приемчики - быка одним ударом свалят. Да вот беда: подписку давал, что не будет их применять в обычной жизни. Вот и приходится по сопатке получать. А кабы не подписка - полетели бы клочки по закоулочкам...

Вот и Путин, с этим его «мы еще по-настоящему не начинали» такого секретного ниндзю из моего дворового детства мне напомнил... Да, я думаю и из его - тоже... Хуле, у него ж черный пояс по дзюдо... (И это, кстати, тоже - вранье).

И сегодняшний разгром под Изюмом, и все будущие разгромы, они все имеют причиной этой тотальное вранье. Нация погрязла во лжи. И живет в выдуманном мире, которого нет в реальности. Верните же, наконец, страну туда где она на самом деле находится.

А находится она во втором десятке стран по размеру ВВП. Она вымирает: ее население много болеет, мало живет и стремительно сокращается. Ее промышленность отсталая и неконкурентоспособная, она сырьевой придаток Запада, Китая и уже - Индии. У нее очень плохое образование и здравоохранение. Ее культура вторична и просто копирует образцы с лагом в 50 лет. Ее история - это череда мегаломанских проектов и бездарных кровавых войн, которые ее надорвали и отбросили на десятки лет назад. Ее армия управляется бездарными алкоголиками и ворами. А страна в целом - ворами и убийцами.

И вот если бы народу все время говорили эту правду, то никакой войны бы не было. А был бы тихий, созидательный труд на благо своей бабы с детишками. И глядишь доктора подлечили бы ее и она еще одного родила. Киста ведь это не приговор верно?

Давайте расскажем русскому народу правду. Это пойдет ему только на пользу. Да, собственно, ВСУ под Изюмом этим и занимается. И мы всецело их поддерживаем.

И это наше дело - правое. И враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».