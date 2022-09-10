Войска РФ в ловушке: у них нет ни единого шанса на Харьковском плацдарме 2 Александр Коваленко

10.09.2022, 15:29

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Хаотичные действия российского командования только приближают разгром.

Вчера российские военкоры получили указание максимально освещать переброску сил и средств на Харьковское направление, имитируя некое масштабное контрнаступление. Очевидно, что не имея практического смысла и пользы от этой рефлексии, вся история с переброской сил и средств на помощь, ведь они типа «своих не бросают», носит исключительно пропагандистский характер, для поднятия морального духа и ретрансляции нарратива «паники нет!».

Однако, не говоря всей правды, а именно того, в насколько патовой ситуации оказались оккупанты на Харьковщине, они лишь ухудшают свое же собственное положение.

Переброска сил и средств РОВ развернулась сразу же, когда стало понятным, что россияне не могут сдерживать контрнаступление ВСУ. Но уже на тот момент основные маршруты и практически вся логистика были в зоне поражения нашей артиллерии. То есть, даже на марше, подкрепление оккупантов уже начинало нести потери. Но и это еще не все.

Подкрепление поступает неравномерно и хаотично. Командованию РОВ не удается сформировать единую группировку, которая смогла бы осуществлять поддержку оказавшимся в очень интересном положении подразделениям.

Но, самое главное то, что большинство тех подразделений, которые оккупанты отправляют сейчас на Харьковское направление, точно так же как отправлялись на южный плацдарм два месяца назад, давно нуждаются в ротации и выводе на восстановление боеспособности. То есть, мы говорим о подразделениях с весьма сомнительными возможностями полноценно оказывать поддержку, поскольку она нужна им самим.

Весной, когда все радостно хлопали очередному сообщению о нанесении ударов по Чернобаевке, я старался максимально привлечь внимание к Изюму. Ведь Изюм на тот момент точно так же находился в эпицентре ударов, а в перспективе, как я неоднократно обращал внимание, группировка РОВ, его захватившая, вполне могла оказаться в очень интересном положении. А все потому, что захватывая населенный пункт, играющий важное значение, оккупанты не смогли реализовать его потенциал. Вместо этого они топтались на одном месте, не реализуя ни одно из возможных направлений для наступления, лишь приближая свой апокалиптичный фатум.

В итоге, получилось так, что сам изюмский район стал ловушкой для оккупантов, которым никто помочь не сможет. А тот, кто будет пытаться, завершит свой маршрут конечным пунктом на остановке 200-300-400.

Александр Коваленко, obozrevatel.com

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