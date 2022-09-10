В плен ВСУ попали подполковник и капитан-танкист армии РФ 2 10.09.2022, 17:19

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Российские военные панически разбегаются с фронта в разных направлениях.

Бойцы Вооруженных сил Украины из состава группы «Барс» разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяли в плен подполковника российской армии Артема Хелемендика из 18-мотострелковой дивизии.

Подразделения этой дивизии панически убегают в разных направлениях, сообщил украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

- Кстати, десантники спасли жизнь русскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев, - рассказал он.

Кроме того, защитники Украины вытащили из охваченного пламенем танка и взяли в плен российского капитана танковой роты, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и спасли ему жизнь.

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