закрыть
10 сентября 2022, суббота, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В плен ВСУ попали подполковник и капитан-танкист армии РФ

2
  • 10.09.2022, 17:19
  • 7,588
В плен ВСУ попали подполковник и капитан-танкист армии РФ

Российские военные панически разбегаются с фронта в разных направлениях.

Бойцы Вооруженных сил Украины из состава группы «Барс» разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяли в плен подполковника российской армии Артема Хелемендика из 18-мотострелковой дивизии.

Подразделения этой дивизии панически убегают в разных направлениях, сообщил украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

- Кстати, десантники спасли жизнь русскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев, - рассказал он.

Кроме того, защитники Украины вытащили из охваченного пламенем танка и взяли в плен российского капитана танковой роты, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и спасли ему жизнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина