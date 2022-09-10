Войска РФ в панике бегут из Волчанска Харьковской области 13 10.09.2022, 18:08

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Штаб «Единой России» и «администрацию» города переносят в Белгород.

Российские оккупанты заявили, что покидают Волчанск Харьковской области на фоне новостей о начале освобождения города украинскими воинами. Об этом сообщила «власть» города, пишет unian.net.

Как отмечается, оккупанты и коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом, покидают город, но «временно».

Тем временем население города эвакуируют в РФ. Штаб «Единой России» и «администрацию» города переносят в Белгород.

Впрочем, Белгород не на шутку напуган такой новостью. В рашистских пабликах уже началась истерика. Россияне опасаются, что «Белгород примет на себя весь удар».

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