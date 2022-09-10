Власти Молдовы запретили возобновлять полеты в Москву через Беларусь
- 10.09.2022, 20:10
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Власти страны опровергли заявление авиакомпании Air Moldova.
Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу в эфире TVR Moldova, пишет zerkalo.io.
По словам политика, сведения о возобновлении полетов между Москвой и Кишиневом являются инструментом «манипуляции» и «дезинформации».
Напомним, ранее авиакомпания Air Moldova сообщила о том, что возобновит перелеты между Москвой и Кишиневом с 1 октября. «Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями»,— уточнили в компании.
По версии СМИ, маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев мог пролегать через Польшу и Беларусь, а затем уже поворачивать в Россию.