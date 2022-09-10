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«Больные коронавирусом лежат вместе с другими пациентами»

  • 10.09.2022, 22:38
  • 2,808
«Больные коронавирусом лежат вместе с другими пациентами»

В Беларусь возвращается COVID-19, но о нем снова молчат?

Так называемый Минздрав не публикует, пусть и сомнительную, но статистику по новым случаям заболеваемости COVID-19 с мая, пишет телеграм-канал «БГМ».

Летом ситуация, действительно, улучшилась, но чиновники от медицины официально заявляли, что уже к сентябрю ждут всплеск заболеваемости. По информации телеграм-канала, ситуация уже ухудшается, в больницах либо появляются «красные зоны», либо больные коронавирусом лежат вместе с другими пациентами. Число больных растёт, однако тесты, традиционно для Беларуси, делают не всем: диагноз просто не ставят, чтобы не портить статистику.

Все это происходит на фоне неприятных для врачей отмен доплат, а также — катастрофического оттока медицинских кадров. Кажется, все идёт к тому, что пациенты рискуют снова остаться один на один со своей бедой, а врачи — со своей. Чтобы этого не случилось, нужен резонанс.

А вы или ваши близкие недавно лежали в больницах Беларуси или болели дома коронавирусом?

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