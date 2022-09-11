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На Харьковщине задержали главного «полицая» освобожденной Балаклеи

  • 11.09.2022, 4:30
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На Харьковщине задержали главного «полицая» освобожденной Балаклеи

Коллаборант пытался сбежать.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины в освобожденном городе Купянске Харьковской области задержали предателя, который пошел на сотрудничество с оккупантами и возглавил отдел полиции в Балаклее. «Полицейский» пытался бежать в ОРЛО, сообщает ТСН.

- После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую «ЛНР». Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении, а также избрании меры пресечения, – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

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