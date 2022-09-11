Бойцы спецподразделения KRAKEN подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине

Бойцы спецподразделения KRAKEN подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине3
- 11.09.2022, 10:14
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ВСУ взяли под контроль важный участок железной дороги, связывающий Донбасс с Харьковом.
Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление в Харьковской области. Бойцы спецподразделения «KRAKEN» освободили поселок городского типа Савинцы Балаклейского района.
В центре населенного пункта уже развевается украинский флаг. Соответствующее видео опубликовал украинский боец Сергей Величко (Чили).
«Савинцы – это Украина!» – отметил он.
Кроме того, в сети появилось фото, где украинские бойцы сфотографировались с флагом на фоне сельсовета пгт.
Отметим, что Савинцы расположены на левом берегу Северского Донца. Через поселок проходит железная дорога, станция Савинцы, связывающая Донбасс с Харьковом и другими центрами страны. Население поселка составляет 6830 человек.