Освобождение Купянска: ВСУ показали видео уничтоженной техники оккупантов

Освобождение Купянска: ВСУ показали видео уничтоженной техники оккупантов3
- 11.09.2022, 11:43
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Впечатляющие кадры с места недавних боев за город.
Главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов побывал в освобожденном от российской армии Купянске Харьковской области и показал последствия боев за город.
Соответствующие видео из освобожденного города он опубликовал на своем YouTube-канале.
На первом видео видна заброшенная вражеская военная техника.
«Купянск - это Украина! И всегда будет Украиной! И здесь никогда не будет России. Въезжаем в Купянск в день его освобождения. Еще работает артиллерия, противник еще находится на окраинах города, бои продолжаются. Но Купянск освобожден», - рассказал Бутусов.
Также он заверил, что вскоре три цвета, которыми раскрасили оккупанты стелу города, заменят цветами украинского государственного флага.