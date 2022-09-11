Освобождение Купянска: ВСУ показали видео уничтоженной техники оккупантов 3 11.09.2022, 11:43

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Впечатляющие кадры с места недавних боев за город.

Главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов побывал в освобожденном от российской армии Купянске Харьковской области и показал последствия боев за город.

Соответствующие видео из освобожденного города он опубликовал на своем YouTube-канале.

На первом видео видна заброшенная вражеская военная техника.

«Купянск - это Украина! И всегда будет Украиной! И здесь никогда не будет России. Въезжаем в Купянск в день его освобождения. Еще работает артиллерия, противник еще находится на окраинах города, бои продолжаются. Но Купянск освобожден», - рассказал Бутусов.

Также он заверил, что вскоре три цвета, которыми раскрасили оккупанты стелу города, заменят цветами украинского государственного флага.

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