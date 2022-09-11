Украинский спецназ вошел в Большую Камышеваху на юго-западе от Изюма 11.09.2022, 13:00

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Над населенным пунктом установлен украинский флаг.

Украинские воины продолжают освобождать Харьковщину от российской оккупации. Украинский флаг взвился над селом Большая Камышеваха Барвенковского района, которое было захвачено оккупационной армией на протяжении нескольких месяцев, сообщает obozrevatel.com.

Защитники Украины вошли в село 10 сентября. Они показали момент поднятия флага на видео.

«10 сентября 2022 года спецподразделение «Альбин» вместе с Вижницким 93 героическим батальоном ТрО зашли в деревню Большая Камышеваха. Теперь это село под нашим контролем. И здесь на доме развевался флаг Украины», – рассказал один из воинов.

«Ребята, Слава Украине!» - воскликнул он - и получил ответное многоголосое «Героям Слава!».

На кадрах видно, как на крыше одного из домов защитник поднимает украинский флаг. Его собратья наблюдают за ним снизу.

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