В котле под Херсоном застряла элита армии РФ - родственники «важных дядей» из Москвы 7 11.09.2022, 13:23

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Херсонский разгром может оказаться для России еще болезненнее харьковского.

Параллельно с харьковской военной катастрофой ВС РФ ожидает еще и херсонская. Она будет еще болезненнее.

С таким прогнозом выступил в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Еще ж Восток далеко не закончился. Наш бег пока еще никто не останавливал. А там уже «пушной зверек» подбирается на правом берегу Херсона. Два крупных таких поражения одновременно», - рассказал Арестович.

Он уточнил, что особенно болезненным для РФ будет схлопывание «котла», который уже сложился на правом берегу Днепра на Южном фронте. Там застряли непростые ребята.

«Там же сдохнет «цвет и краса» российского войска. 20 тысяч, которых загнали. Самая боеспособная и последняя боеспособная пехота. Там 45-я бригада ВДВ спецназначения бегает, а это все родственнички высокопоставленных дядей в Москве… Вот их загнали и отрезали», - рассказал советник ОП.

Он сомневается, что данную группировку Россия перебросит на Харьковщину для сдерживания контрнаступления ВСУ.

«Их, может быть, следовало бы перебросить на угрожаемый участок. Но, во-первых, там тоже угрожаемый. А, во-вторых, перебросить уже никто не может. Они зашли в котел с крышечкой, из которого выхода нет», - констатировал Арестович.

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