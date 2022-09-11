В некоторых районах Беларуси отменили запрет на посещение лесов 2 11.09.2022, 17:25

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Минщина свободна.

Во многих районах Беларуси из-за прошедших дождей отменили запрет на посещение лесов — это следует из интерактивной карты Минлесхоза, где можно следить за ситуацией с ограничениями и запретами.

В частности, полностью свободной для посещения стала Минщина. А вот в Витебской области сохраняется практически полный запрет. Всего доступ запрещен (отмечены красным цветом) или ограничен (желтым цветом) в 73 районах.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов (в том числе для прогулок, отдыха на природе и так далее), а также въезд транспорта, за исключением служебного. Решение о закрытии лесов для посещения или отмене введенных ограничений принимают местные власти по ходатайству лесхозов или районных отделов МЧС.

В ближайшую неделю в Беларуси сохранится прохладная погода. Будет более облачно, дожди сменят заморозки. Бабьего лета ждать не приходится. Значит, риск лесных пожаров уменьшится, и, возможно, еще больше районов откроют леса для посещения.

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