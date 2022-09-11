Португалия отказала в «золотых визах» всем россиянам 1 11.09.2022, 17:49

2,870

Из-за вторжения РФ в Украину.

Португалия отказала в выдаче «золотых виз» всем гражданам России, которые запросили их после начала войны с Украиной, пишет Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и границ (SEF).

Власти страны приостановили рассмотрение заявок еще в конце февраля из-за санкций Евросоюза. Однако 10 россиян все же попытались добиться вида на жительство в обмен на инвестиции, но безуспешно.

За последние 10 лет граждане РФ получили 431 «золотую визу» Португалии, из них 7 — с начала 2022 года. При этом общий объем инвестиций в страну превысил 277 млн евро.

Программа Golden Visa Portugal действует с 2012 года. Документ позволяет оформить вид на жительство в обмен на инвестиции в национальную экономику. Минимальный объем вложений — €280 тысяч. Для сохранения ВНЖ человек должен находиться в стране не менее 7 дней в год. Подать заявление на получение португальского гражданства можно после 5 лет обладания «золотой визой».

В апреле 2021 года гражданство Португалии получил российский бизнесмен Роман Абрамович как потомок общины сефардских евреев. В январе власти республики начали проверку законности выдачи паспорта и уже весной задержали лидера еврейской общины города Порту Дэниела Литвака, посчитав, что он выдал справку о происхождении Абрамовича незаконно. Португалия также распространила на бизнесмена санкции ЕС, однако въезд не запретила, поскольку пока он все еще является ее гражданином.

В конце июля выяснилось, что за португальским паспортом обратился попавший под санкции США российский миллиардер Год Нисанов. Аналогичное решение принял и алмазный магнат Лев Леваев. Также стало известно, что обладателем гражданства Португалии является российский миллиардер Андрей Раппопорт, который получил его еще в 2019 году.

Помимо Португалии, после начала войны в Украине программы получения гражданства или вида на жительство через инвестиции для россиян приостановили Испания, Греция, Чехия, Мальта, Ирландия, Великобритания, США и Канада.

При этом Португалия выступила против общего запрета на въезд граждан РФ в ЕС, который предлагали некоторые члены объединения. В МИД страны отметили, что «основная цель санкций должна состоять в наказании российской военной машины, а не простого народа».

9 сентября Совет ЕС отменил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь получить шенген станет сложнее, дольше и дороже. Также Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».