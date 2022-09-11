Завезенные Лукашенко мигранты по-прежнему штурмуют ЕС через Беларусь 6 11.09.2022, 18:32

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Поляки задержали «проводника», и рассказали, откуда едут нелегалы.

Несмотря на то, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, казалось бы, стих, за прошлые сутки на литовской границе задержали более ста нелегалов. Все они пытались попасть в страну из Беларуси.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, которые приводит информагентство bns.lt, за последние сутки местные пограничники задержали 107 нелегалов. Все мигранты хотели попасть в страну из Беларуси.

Не спокойно было и на польской границе. По информации Пограничной службы Польши, 10 сентября к ним нелегально пытались проникнуть 20 иностранцев. Это граждане Марокко, Египта, Турции, Ирака. Свой путь они держали через Беларусь, куда приехали из России, сообщают польские пограничники.

Кроме того, польские пограничники задержали гражданина Азербайджана, который пробовал перевезти в Польшу четырех иранцев.

Что же касается латышских пограничников, то, как пишет bns.lt, активным днем для них оказалась пятница, 9 сентября. Тогда из Беларуси сюда пробовали прорваться 15 человек.

Напомним, 30 июля Польша сообщила о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его длина составляет 186,25 км, на строительство ушло 49 тыс. тонн стали. Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро. К середине сентября забор планируют оборудовать электронными средствами: датчиками движения, видеокамерами и тепловизорами.

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