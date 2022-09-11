На юге Украины ВСУ уничтожили наведенный россиянами мост через Днепр 5 11.09.2022, 18:36

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Были ликвидированы также десятки оккупантов.

Украинские военные на юге держат под огневым прицелом логистические пути россиян. В районе Новой Каховки Херсонской области был уничтожен мост через Днепр, наведенный оккупантами.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация на юге Украины нанесла более 130 ударов по позициям врага.

«По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц авто-бронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведен мост через Днепр», — говорится в сообщении.

Действия украинских защитников заставляют оккупантов останавливать логистику и искать альтернативы.

При этом Россия держит в Черном море два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 16 «Калибров». Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах.

«Усиление активности врага относительно ракетных ударов прогнозируемо, их интенсивность может быть достаточно плотной. Не игнорируйте предупреждения об опасности, следуйте алгоритмам и правилам действий по сигналам тревог», — добавили военные.

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