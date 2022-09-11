Инфляция в Беларуси ставит рекорды 1 11.09.2022, 21:25

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Как ситуация с ценами отличается по регионам.

Товары и платные услуги с начала года, по официальной статистике, подорожали почти на 14%. «Зеркало» посмотрело, в каких регионах заметнее всего разогналась инфляция за восемь месяцев этого года.

Продукты, алкоголь, безалкогольные напитки и сигареты за январь-август заметнее всего подорожали в Минской области — на 13,9%, а меньше всего — в Гомельской (на 11,1%).

При этом по отдельным продуктовым позициям наблюдается заметная разбежка по росту цен. К примеру, бескостная говядина больше всего подорожала в Гродненской области — на 18,8%, а меньше всего — в Минской (на 8,2%). Колбаса вареная второго сорта и бессортовая в Витебской области за восемь месяцев стала дороже на 20,3%, а в Минске — на 3,9%. Зато живая рыба в столице за этот период прибавила в цене на 24,9%, а в Витебской области они подешевела, судя по официальной статистике, — на 2,8%.

Непродовольственные товары с декабря прошлого года больше всего подорожали в Минске — почти на 21%, а меньше всего — в Витебской области (на 14,9%). К примеру, цены на одежду заметнее всего прибавили в столице — на 10,5%, а в меньше всего — в Минской области (на 4,5%).

В Минске также заметнее всего подорожали строительные материалы — на 23,9%. Для сравнения: в Брестской области — на 14%.

Зато Брестская область лидирует по подорожанию лекарств, которые здесь с начала года прибавили в цене на 7,1%, а в Гомельской области — на 2,2%.

Услуги заметнее всего подорожали в Гомельской области — на 10,8%.

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