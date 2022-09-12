В одном из кафе захваченного Херсона включили «Червону калину» 12.09.2022, 4:51

Жители города проявляют свою патриотическую и проукраинскую позицию.

Несмотря на то, что русские оккупанты все усиливают фильтрационные меры и террор, жители временно оккупированных территорий Украины продолжают проявлять патриотическую позицию. В Херсоне, к примеру, в одном из кафе включили патриотическую песню «Ой, у лузі».Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Обозреватель».

«В одном из кафе оккупированного Херсона включили в полную мощность «Червону калину». Вот так празднуют контрнаступление наших воинов на востоке местные жители", – говорится в описании к видео.

Как говорят местные жители, войска РФ пытаются всеми силами уничтожить украинскую идентичность на оккупированных территориях. В частности, агрессор пытается не оставить ни одного символа Украины в Херсоне.

Однако, чем больше стараются оккупанты, тем хуже у них получается. Более того, украинское сопротивление на оккупированных территориях, в том числе, в Херсоне только набирает обороты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».