Раскол партии войны в России Игорь Эйдман

12.09.2022, 9:52

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Игорь Эйдман

Катастрофа российской армии изменила внутриполитическую ситуацию в стране.

А также расколола партии войны и настроила ее основную массу против руководства и даже лидера. Я в последние дни мониторю урапатриотические и «военкорские» каналы в блогосфере и вижу развитие этого конфликта.

Руководство партии войны - Путин, его окружение, министерство обороны делает вид, что ничего особенного не случилось, все идет по плану. Активисты и энтузиасты этой партии бьются в истерике, вопят о катастрофе и предательстве. Помнится, Николаю 2 не простили, что он после массовой гибели людей на Ходынке танцевал на приеме во французском посольстве. Путину никогда не простят открытие колеса обозрения и салют в Москве во время катастрофы российских сил на Харьковщине. Сетевые активисты партии войны уже обвиняют его в предательстве армии, трусости, отрыве от реальности, в том, что он равнодушен к жизням жителей регионов, которых убивают на войне, пока его «дорогие москвичи» жируют и веселятся.

Главное обвинение против российских властей со стороны новой радикальной партии войны в том, что они до сих пор не сделали войну тотальной. Радикалы требуют: мобилизации и милитаризации экономики и промышленности, создания политического центра управления страной и войной, типа ГКО во время ВОВ, частичной или полной мобилизации на войну молодежи и (или) определенных категорий запасников, ковровых бомбардировок, уничтожения центров управления, транспортных артерий и коммунальной инфраструктуры в украинских городах, некоторые пишут даже о применении тактической ядерного оружия.

Идеологи этого направления - уже не только маргинал Гиркин, но и вполне системные Захар Прилепин, Егор Холмогоров, более осторожен, но близок к ним Алексей Чадаев. Эту идеологию проповедует множество провоенных публиков в Телеграме.

Новая партии войны хочет изменить не только текущую политику. Радикалов не устраивает сама политическая и экономическая система России и ее сибаритствующий правящий класс, которые просто не годятся для задач войны и противостояния со всем миром. Об этом пишет, например, Чадаев: «РФ как «социально-институциональный организм», молчаливо саботирует все это «собирание земель»... Когда дошло до СВО, выяснилось, что некому воевать — все в Москве на торжественном салюте по случаю Дня Города и на концерте Шнура в Лужниках... Это базовая онтология системы... И тут точечным отловом «иноагентов» не отделаешься, по сути, вся система — один большой «иноагент».

Радикалам нужна полностью заточенная под войну мобилизационная тоталитарная система, как в нацистской Германии или в сталинском СССР. Российская верхушка к этому не готова. Она хочет, чтобы в Москве все было попрежнему, комфортно и сыто, а на войне гибли горемыки и лузеры из глубинки (по сути, аборигены, набранные в колониях). Не готов к такой системе и Путин - старый ленивый сибарит и нарцисс, живущий в комфортном мире собственных иллюзий, покой которого тщательно охраняют от плохих новостей. Такой недофюрер тотальную войну возглавить не сможет.

Столкновение радикальной части «партии войны» с Кремлем становится неизбежным. Но без поддержки руководства силовых структур, шансов у нее нет. Пока такая поддержка не просматривается. С радикалами явно заигрывает только Кадыров, который единственный из российской верхушки публично отреагировал на отступление в Украине и даже пообещал с легкой угрозой в голосе «разъяснить ситуацию на земле» руководству страны и Минобороны.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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