В России утонул топовый директор госкорпорации

В России утонул топовый директор госкорпорации6
- 12.09.2022, 13:14
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Иван Печорин якобы выпал с катера на полном ходу.
В районе острова Русский утонул управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. О его гибели рассказала 12 сентября пресс-служба организации.
По информации российских СМИ, трагедия произошла вечером 10 сентября в районе мыса Игнатьева. Печорин выпал с катера на полном ходу, писал портал Deita.ru.
В спасательной операции задействовали городские и краевые спасатели, МЧС, пожарные формирование. Позже поисковый отряд нашел тело погибшего.
Отметим, что это не первая смерть крупных чиновников и бизнесменов в РФ за последнее время.