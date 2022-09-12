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В России утонул топовый директор госкорпорации

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  • 12.09.2022, 13:14
  • 5,140
В России утонул топовый директор госкорпорации
Иван Печорин

Иван Печорин якобы выпал с катера на полном ходу.

В районе острова Русский утонул управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. О его гибели рассказала 12 сентября пресс-служба организации.

По информации российских СМИ, трагедия произошла вечером 10 сентября в районе мыса Игнатьева. Печорин выпал с катера на полном ходу, писал портал Deita.ru.

В спасательной операции задействовали городские и краевые спасатели, МЧС, пожарные формирование. Позже поисковый отряд нашел тело погибшего.

Отметим, что это не первая смерть крупных чиновников и бизнесменов в РФ за последнее время.

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