В России утонул топовый директор госкорпорации 6 12.09.2022, 13:14

5,140

Иван Печорин

Иван Печорин якобы выпал с катера на полном ходу.

В районе острова Русский утонул управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. О его гибели рассказала 12 сентября пресс-служба организации.

По информации российских СМИ, трагедия произошла вечером 10 сентября в районе мыса Игнатьева. Печорин выпал с катера на полном ходу, писал портал Deita.ru.

В спасательной операции задействовали городские и краевые спасатели, МЧС, пожарные формирование. Позже поисковый отряд нашел тело погибшего.

Отметим, что это не первая смерть крупных чиновников и бизнесменов в РФ за последнее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».