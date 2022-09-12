ВСУ разбили кадыровцев на Донбассе 12.09.2022, 13:19

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Десятки убитых и раненых.

Попытка подразделений кадыровцев пойти в атаку на Донбассе и занять один из населенных пунктов закончилась для них провалом. Они не только не смогли выполнить задание, но и потеряли многих своих «товарищей по оружию», пишет «Главред».

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что российскому военному руководству на фоне неудач на Харьковщине сейчас срочно нужна хоть какая-то победа.

Из-за этого командование российских вооруженных сил отдало приказ активизировать наступательные действия на отдельных участках фронта в Донецкой области. Но попытка атаковать украинские войска, которую осуществили кадыровцы и российские солдаты, провалилась.

«9 сентября сводные подразделения полка специального назначения «Ахмат» и 19 отряда «БАРС» попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери: 16 военнослужащих убиты, более 20 ранены», – рассказал журналист.

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