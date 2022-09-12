Белорусский инфекционист рассказала про отличительные признаки омикрона у детей 12.09.2022, 18:04

2,760

Также врач сказала, в каком случае при ковиде детям назначают антибиотики.

Наиболее распространенные проявления ковида и в частности штамма омикрон у детей – высокая температура, а также озноб и кашель. Об этом порталу 24health.by рассказала завкафедрой детских инфекционных болезней БГМУ Оксана Романова. Индивидуальные же симптомы проявления этой болезни могут быть разнообразными.

Но отличительный признак омикрона у детей - необычная сыпь. Она сопутствует заболеванию примерно у 15% инфицированных детей. Часто дети также жалуются на усталость, головную боль или потерю аппетита.

И еще медик заметила, что клинические проявления гриппа и инфекции COVID-19 у детей могут быть похожи. Мало того, ребенок может подхватить одновременно и грипп, и ковид.

Многие родители при детских болезных просят педиатра выписать антибиотик, чтобы ребенок быстрее пошел на поправку.

По словам Оксаны Романовой, антибиотики детям с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях врач назначает только при наличии клинико-лабораторных признаков бактериальной инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».