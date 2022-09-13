На белорусско-литовской границе в машине нашли восемь боевых патронов

На белорусско-литовской границе в машине нашли восемь боевых патронов4
- 13.09.2022, 8:15
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Водитель заявил, что ничего про них не знает.
В пункте пропуска «Котловка» 10 сентября пограничники осматривали автомобиль, который буксировали на сцепке из Литвы в Беларусь, и обнаружили 8 патронов к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
Водитель заявил, что не знал о наличии боеприпасов в буксируемом авто. Начата проверка, а патроны изъяты для проведения экспертизы.
Напомним, похожий случай недавно произошел в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе — в машине у гражданина Латвии обнаружили пневматический пистолет и резиновую дубинку. Он заявил, что забыл оставить оружие дома.
В Госпогранкомитете призвали тщательнее проверять салон автомобиля перед тем, как пересекать границу, и напомнили, что невнимательного водителя могут привлечь к уголовной ответственности.