На белорусско-литовской границе в машине нашли восемь боевых патронов 4 13.09.2022, 8:15

3,276

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Водитель заявил, что ничего про них не знает.

В пункте пропуска «Котловка» 10 сентября пограничники осматривали автомобиль, который буксировали на сцепке из Литвы в Беларусь, и обнаружили 8 патронов к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Водитель заявил, что не знал о наличии боеприпасов в буксируемом авто. Начата проверка, а патроны изъяты для проведения экспертизы.

Напомним, похожий случай недавно произошел в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе — в машине у гражданина Латвии обнаружили пневматический пистолет и резиновую дубинку. Он заявил, что забыл оставить оружие дома.

В Госпогранкомитете призвали тщательнее проверять салон автомобиля перед тем, как пересекать границу, и напомнили, что невнимательного водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».