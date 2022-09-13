СМИ: Между Арменией и Азербайджаном достигнуто перемирие 3 13.09.2022, 9:59

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Баку заявил об уничтожении армянской военной инфраструктуры вдоль участка границы.

Между Арменией и Азербайджаном была достигнута договоренность о прекращении огня начиная сегодня с 9:00 по местному времени (8:00 по Минску).

Об этом сообщает азербайджанское издание Caliber.

«Будем наблюдать, как эта договоренность будет сдерживаться противником. В свете многочисленных провокаций и нарушений Арменией достигнутых соглашений в прошлом, шансы очень хрупкие» - отмечает издание.

Также сообщается, что в результате молниеносного локального ответа азербайджанской армии после вчерашней очередной провокации ВС Армении в Лачынском и Кяльбяджарском направлениях было нейтрализовано большое количество живой силы противника.

Информируют, что военная инфраструктура Армении вдоль указанного участка границы, включая склады боеприпасов, военные части и средства ПВО, была выведены из строя.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

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