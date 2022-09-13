Беларусь продолжает ухудшать свои позиции в индексе человеческого развития
- 13.09.2022, 10:12
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ООН представил новый доклад.
В новом рейтинге стран по индексу человеческого развития Беларусь заняла 60 место из 191 страны. Рядом с нами – Уругвай и Панама. В прошлогоднем рейтинге наша страна занимала 53 место, а в 2020 – 50-е, пишет intex-press.by.
При расчете индекса учитывается три вида показателей:
ожидаемая продолжительность жизни,
уровень грамотности населения страны, для определения которого рассчитывается среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения,
уровень жизни населения.
Россия в рейтинге оказалась на 8 строчек выше Беларуси. Наши западные соседи – Польша, Литва и Латвия расположились от 34 до 39 места.
Из стран бывшего соцлагеря самое высокое место у Словении – эта страна вплотную приблизилась к ТОП-20 мировых лидеров.
В докладе ООН отмечается, что после 32 лет непрерывного роста значения индекса человеческого развития во всем мире снижается уже два года подряд. В 2020 и 2021 годах ИЧР снизился в более чем 90% стран.
Впервые в истории глобальное значение ИЧР снизилось, вернув мир к уровню 2016 года.
Примечательно, что в большинстве стран с очень высоким ИЧР отмечены улучшения, в то время как в большинстве остальных наблюдалось продолжающееся снижение. Однако Беларусь тут двигалась против тренда – страна с очень высоким ИЧР двигается вниз и вскоре рискует выпасть из числа самых развитых стран.