Беларусь продолжает ухудшать свои позиции в индексе человеческого развития 13.09.2022, 10:12

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ООН представил новый доклад.

В новом рейтинге стран по индексу человеческого развития Беларусь заняла 60 место из 191 страны. Рядом с нами – Уругвай и Панама. В прошлогоднем рейтинге наша страна занимала 53 место, а в 2020 – 50-е, пишет intex-press.by.

При расчете индекса учитывается три вида показателей:

ожидаемая продолжительность жизни,

уровень грамотности населения страны, для определения которого рассчитывается среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения,

уровень жизни населения.

Россия в рейтинге оказалась на 8 строчек выше Беларуси. Наши западные соседи – Польша, Литва и Латвия расположились от 34 до 39 места.

Из стран бывшего соцлагеря самое высокое место у Словении – эта страна вплотную приблизилась к ТОП-20 мировых лидеров.

В докладе ООН отмечается, что после 32 лет непрерывного роста значения индекса человеческого развития во всем мире снижается уже два года подряд. В 2020 и 2021 годах ИЧР снизился в более чем 90% стран.

Впервые в истории глобальное значение ИЧР снизилось, вернув мир к уровню 2016 года.

Примечательно, что в большинстве стран с очень высоким ИЧР отмечены улучшения, в то время как в большинстве остальных наблюдалось продолжающееся снижение. Однако Беларусь тут двигалась против тренда – страна с очень высоким ИЧР двигается вниз и вскоре рискует выпасть из числа самых развитых стран.

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