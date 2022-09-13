В октябре в Беларуси запустят спорные изменения в пенсионной системе 7 13.09.2022, 10:29

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Фото: Reuters

Накопления белорусских пенсионеров съест инфляция.

С октября в Беларуси запустят реформу по дополнительной накопительной пенсии. Если коротко, то работающие белорусы смогут делать отчисления со своей зарплаты на вторую пенсию, а наниматель будет обязан поддержать их рублем. Однако новшество вызывает немало вопросов, в том числе у одного из ее инициаторов — у Минтруда. К примеру, не съест ли инфляция накопления? Кто будет возмещать в бюджет ФСЗН недополученные взносы нанимателей, которые они будут направлять на дополнительные вторую работников. «Зеркало» рассказываем про нюансы новой пенсионной реформы.

Коротко о пенсионной реформе

В нашей стране слабо развита накопительная пенсионная система, поэтому чиновники решили с 1 октября запустить реформу. Так, работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3% (но не больше этого). Допустим, если работник направит 1% от зарплаты на дополнительную пенсию, то столько же должен внести и наниматель. Если специалист направит 7%, то наниматель все равно добавит максимальные 3%.

То есть работник сейчас будет недополучать часть своей же зарплаты, чтобы увеличить будущую пенсию?

Да, если работник решит копить на вторую пенсию, то он недополучит часть зарплаты. К примеру, при зарплате в 1000 рублей и взносе в 5% от нее выйдет 50 рублей отчислений на вторую пенсию. То есть на такую сумму уменьшится его зарплата.

Откуда наниматели будут брать деньги на вторую пенсию работников?

Нагрузка на нанимателей из-за предстоящей реформы, как обещают чиновники, не увеличится. Перечислять деньги работникам они будут из средств, которые предусмотрены на обязательный взнос в бюджет ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% — в ФСЗН.

В Минтруда ранее скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель, как ожидается, будет направлять на накопительную пенсию.

Сколько можно накопить за 10 лет?

Возьмем для примера все того же работника с зарплатой в 1000 рублей и взносе на вторую пенсию в 5%. Ежемесячный взнос будет 50 рублей. Наниматель добавит в таком случае максимальные 3%, то есть это порядка 30 рублей. В общей сложности выйдет 80 рублей в месяц, в год — 960 рублей.

Если откладывать на протяжении, допустим, 10 лет, то выйдет 9600 рублей.

А где будут храниться перечисленные деньги на вторую пенсию?

Средства хотят размещать в депозиты и ценные бумаги. По всей видимости, речь про варианты в белорусских рублях.

Через какую страховую компанию будут проводить реформу?

Оформить страховку на вторую пенсию можно будет с 1 октября через страховую компанию «Стравита».

Будут ли бонусы по налогам для тех, кто будет копить на вторую пенсию по новой схеме?

Да. «Физлицо, заключившее договор пенсионного страхования, вправе получить налоговый вычет на сумму уплаченных страховых взносов», — уточняют в компании «Стравита».

Кому откажут в страховке на дополнительную пенсию

В пенсионной программе, которая стартует с октября, не смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также работники, у которых работодатель находится в процессе ликвидации или банкротства. Безработные также не смогут оформить такую страховку, как и те, кому до выхода на пенсию остается меньше трех лет. Для работников, за которых наниматели не уплачивают взносы в ФСЗН, также будет недоступна эта пенсионная программа.

«В случае милиционеров и военных взносы в ФСЗН не уплачиваются, следовательно, они не могут принять участие в данной программе», — уточняют страховщики.

Разве сейчас нельзя копить через страховые на вторую пенсию?

Можно. Сейчас работают есть две страховые компании, которые занимаются таким страхованием: «Стравита» и «Приорлайф». Любой желающий может оформить страховку, делать отчисления, а при выходе на заслуженный отдых получить единовременную выплату или же разбить сумму на ежемесячные выплаты, которые будут прибавкой к «госпенсии».

Оформить на работника такую страховку может также наниматель. Однако самостоятельно или через нанимателя оформили страховки по пенсиям около 5% работников. В Минфине среди причин, почему белорусы не спешат оформлять такие страховки, ранее называли то, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».

А наследование второй пенсии предусмотрено?

«Если страхователь не дожил до пенсионного возраста, то наследникам выплачивается накопленная сумма, включая доходность и бонус, за вычетом расходов страховщика, — уточняют в компании „Стравита“. — Накопления по страхованию дополнительной пенсии наследуются по закону. Кроме этого, вы можете оформить завещание с указанием, кто будет вправе получить средства после смерти. Также если человек вышел на пенсию, но через какое-то время ушел из жизни, всё, что причитается ему по договору, наследники также получат».

Что будет, если перестать отчислять деньги на вторую пенсию до выхода на пенсию?

Если по какой-то причине работник решит прекратить отчислять деньги на вторую пенсию со своей зарплаты, то он все равно не сможет получить свои средства до достижении общеустановленного пенсионного возраста. Также эти деньги можно будет вернуть досрочно, к примеру, если получить инвалидность I или II группы.

При этом уже внесенные средства замораживаются, на них начисляют бонусы.

А инфляция не съест эти накопления?

По страховкам на дополнительную пенсию обещают доходность на уровне ставки рефинансирования Нацбанка, которая сейчас составляет 12%. Однако инфляция в августе составила 17,9%. При таком росте цен на товары и услуги накопления теряют покупательскую способность. Проще говоря, их съедает инфляция. При этом предпосылок, что в ближайшие годы инфляция будет ниже, к примеру, 12%, немного.

Какими могут быть проценты от размещения второй пенсии на депозитах или в ценных бумагах и смогут ли они перекрыть потери от инфляции, пока остается открытым вопросом.

Хорошо, а в долларах или другой валюте можно делать отчисления?

Нет, только в рублях.

Что будет с пенсионными отчислениями нанимателей? Вырастут ли они?

Сейчас работодатель каждый месяц направляет в ФСЗН на пенсионное страхование 28% от зарплаты работника. На дополнительную пенсию наниматель будет перечислять деньги из обязательных страховых отчислений.

В Минтруда скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель, как ожидается, будет направлять на накопительную пенсию.

В бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Об этом ранее заявлял в числе прочего Александр Лукашенко. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

Как оформить страховку?

Оформить страховку можно будет с 1 октября. Для этого нужно посетить офис фирмы или заполнить заявление о страховании на ее сайте. В заявлении надо будет указать размер отчислений — от 1 до 10% от зарплаты, срок получения (5 или 10 лет) и информацию о работодателе.

После этого копию оформленной страховки надо отнести нанимателю, а также написать на работе заявление на удержание страхового взноса из заработной платы.

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