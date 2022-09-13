Беларусь ухудшила свои позиции в индексе человеческого развития 3 13.09.2022, 18:46

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Нашу страну опередили Польша, Литва, Латвия и РФ.

ООН опубликовала новый доклад о человеческом развитиии-2022 (Human Development Index-2021/2022). Беларусь заняла в нем 60-е место, наши позиции в рейтинге продолжают ухудшаться второй год подряд, пишет «Зеркало».

В новом рейтинге стран по индексу человеческого развития Беларусь заняла 60-е место из 191 государств. В прошлогоднем рейтинге наша страна занимала 53 место, а в 2020 — 50-е.

Самое высокое в место в рейтинге среди наших стран-соседей заняла Польша — 34-е место. На 35-й позиции разместилась Литва, Латвия — на 39-й, Россия — на 52-м месте, а Украина — на 77-м.

Первые места в рейтинге заняли Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг и Австралия.

Среди аутсайдеров страны Африки. Самую нижнюю строчку, 191-ю, занимает Южный Судан, чуть выше — Чад, Нигер, ЦАР и Бурунди.

Что за индекс и как его рассчитывают?

Индекс человеческого развития (Human Development Index) представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан, по трем основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы:

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.

В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе ИЧР и классифицируются четырьмя категориями в соответствии с принятой градацией:

Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).

Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).

Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).

Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).

Беларусь относится к странам с высоким уровнем ИЧР — в новом рейтинге, несмотря на падение, она получила показатель 0,808.

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