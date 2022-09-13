Российская геологоразведка на 70% зависит от оборудования западных стран 1 13.09.2022, 20:13

Это констатировал глава Роснедр.

Российская геологоразведка на 70% зависит от оборудования западных стран, сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров в интервью ТАСС. По его словам, это одна из основных проблем, которая «была и остается».

Сейчас Роснедра разрабатывают технологические карты с результатами использования оборудования и технологий на конкретных месторождениях. Это необходимо для понимания, что нужно сделать государству для импортозамещения, развития логистики и инфраструктуры, пояснил Петров.

Он также признал сильную зависимость отрасли от иностранных технологий в части микроэлектроники и программного обеспечения (ПО). «У нас есть сложности с ПО, обеспечивающим как локальное, так и комплексное управление месторождением на всех этапах жизненного цикла. Многие внутренние процессы компаний глубоко завязаны на иностранном ПО. Это формировалось десятилетиями, и не так просто за пару месяцев все поменять. На это нужны годы», — уточнил Петров.

Что касается физического оборудования для геологоразведки, глава Роснедр рассказал о наличии «очень хороших отечественных аналогов». Однако для них также использовалась иностранная микроэлектроника и компонентная база, которую Россия потеряла из-за санкций. «Есть мелкая элементная база, аналогов которой в России пока нет. Поэтому говорить о том, чтобы полноценно перевести весь сервис, например, для буровой, морской или сухопутной разведки полностью на российское оборудование, сегодня объективно мы не можем», — отметил Петров.

По его прогнозам, «практически полные аналоги необходимого геологоразведочного оборудования» страна получит только через 1–1,5 года. При этом в арктических регионах к использованию российской техники «многие пока относятся с опаской», поскольку «не всегда дотягивает качество и сервисное обслуживание», а это грозит авариями, добавил Петров.

Глава Роснедр пожаловался и на «колоссальную проблему с кадрами». «Возьмите любого недропользователя, спросите, какая у него основная проблема, и все скажут одно: дефицит кадров. Найти хорошего квалифицированного геолога стало большой проблемой. В последние годы впервые возник недобор на геологические специальности во многих вузах», — сказал Петров.

Сейчас агентство пытается популяризировать это направление, чтобы вовлечь в отрасль молодежь. Для этого было решено переформатировать школьное движение «Юный геолог», существующее с 1965 года. Роснедра скооперировались с недропользователями и академическим институтами, чтобы организовать олимпиаду для подростков, а в 2023 году подключить к ней еще и студентов. Вместе с тем Петров считает, что эффект от такой популяризации проявится только через 7–10 лет.

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