Папа Римский прилетел в Казахстан с трехдневным визитом 13.09.2022, 20:41

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Он отслужит мессу перед десятками тысяч католиков.

Сегодня Папа римский Франциск начал свой трехдневный визит в Казахстан, где он будет присутствовать на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также проведет святую мессу в Нур-Султане для десятков тысяч верующих католиков.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий начнет свою работу 14 сентября. В нем примет участие около 100 участников из 50 стран. В помимо самого Папы, в работе конгресса участвуют великий имам Аль-Азхара Ахмед Аль-Тайеб, глава отдела внешних связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний, ашкеназский главный раввин Израиля Давид Лау, сефардский главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и патриарх Феофил III Иерусалимский.

Несмотря на сложности со здоровьем, Папа римский Франциск принял решение отправиться в Нур-Султан в надежде встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы обсудить ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной. Однако глава Русской православной церкви отказался от участия в межконфессиональной встрече.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил главу Католической церкви в международном аэропорту столицы Казахстана. После этого в резиденции президента состоялась торжественная церемония встречи и двухсторонняя встреча. По завершении Папа римский и Касым-Жомарт Токаев выступили перед представителями госорганов и дипкорпусом.

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