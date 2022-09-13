В Беларуси просели импорт и экспорт товаров
- 13.09.2022, 21:15
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Это происходит на фоне санкций Запада против режима.
В Беларуси за январь-июль просел как импорт товаров, так и экспорт, следует из данных Белстата. При этом первой показатель сократился заметнее, чем второй.
В январе-июле внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 40 млрд 518,6 млн долларов: экспорт — 20 млрд 354,1 млн долларов, а импорт — 20 млрд 164,5 млн долларов.
Оборот внешней торговли в январе-июле упал на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года. Так, экспорт просел на 3,5%, а импорт — на 9,7%.
Напомним, после начала войны в Украине прекратился экспорт и импорт между Минском и Киевом. Также западные страны ввели санкции против Беларуси, что сказалась на внешней торговле.