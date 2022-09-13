ВОЗ: У женщин течение коронавируса более затяжное, чем у мужчин
- 13.09.2022, 22:02
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Результаты исследования.
Это следует из результатов исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете, проведенном по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.
Согласно сообщению на сайте ВОЗ, оказалось, что женщины в два раза больше подтверждены затяжному COVID-19. Кроме того, затяжная форма болезни среди тяжелых случаев COVID-19 может наблюдаться у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины.
ВОЗ допустила, что с приближением холодного времени года в ряде стран может вновь активизироваться коронавирус.
По данным исследования, за два года пандемии с симптомами затяжного коронавируса, которые сохранялись в течение трех месяцев, сталкивались 17 млн человек в 53 странах Европы.