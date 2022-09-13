Россия закрывает Крым? 1 13.09.2022, 22:30

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Сообщается, что выезд будет возможен только с разрешения военкома.

На фоне поражений ВС РФ на украинских фронтах Россия, вероятно, решила закрыть оккупированный Крым на выезд. Военнообязанным ограничат передвижение.

Соответствующий документ опубликовало издание QIRIM News 13 сентября.

Сообщается, что его «военный комиссариат» Крыма прислал транспортной компании «ТРАНСКАРГО». В документе говорится, что с 19 сентября все военнообязанные жители Крыма смогут выехать по Керченскому мосту в Россию только с письменного разрешения «военного комиссариата». В этом разрешении в обязательном порядке должна быть указана дата возвращения на полуостров.

В качестве причин такого решения указано «обеспечение призыва граждан по мобилизации», а также «желтый» уровень террористической опасности в Крыму. Российская сторона пока никак не комментирует информацию.

Официального подтверждения достоверности документа на данный момент нет.

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