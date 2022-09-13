Литва прекращает прием заявлений на визы от белорусов 3 13.09.2022, 22:35

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Решение принято литовским парламентом вместе с продлением режима чрезвычайного положения.

Литва приостановила прием заявлений на визы от белорусов и россиян. Решение принято литовским сеймом вместе с продлением режима чрезвычайного положения в стране, пишет пресс-служба парламента.

В частности, 13 сентября 2023 депутаты большинством голосов (68 - «за», 5 - «против» и 26 - «воздержались») продлили с 16 сентября по 16 декабря режим чрезвычайного положения в Литве. Речь идет как о пограничье с Калининградской областью России, так и с теми регионами Литвы, которые соседствуют с Беларусью, и некоторых пунктах контроля вне приграничной полосы.

Также литовской погранслужбе предписано с 19 сентября 2022 года пропускать в Литву только тех граждан России, которые соответствуют «установленным правительством критериям». Ограничения приняты, напомним, странами Балтии и Польшей вместе с запретом на выдачу виз россиянам.

Постановление сейма также прекратило прием заявлений на визы от граждан России и Беларуси в загранучреждениях Литвы. Это, правда, не отменяет транзита через территорию республики по специальной схеме «с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны».

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