Власти Грузии предложили провести референдум об открытии «второго фронта» против РФ 6 13.09.2022, 23:20

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В Грузии задумались об освобождении Абхазии и Южной Осетии.

Власти Грузии выразили готовность провести всенародный референдум об открытии «второго фронта» против России. С таким предложением выступил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России. Если да, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос», — отметил он.

Накануне депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа «есть уникальная возможность заставить власти предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине.

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