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Вильнюс опередил Ригу и стал крупнейшим городом в странах Балтии

  • 13.09.2022, 23:31
Вильнюс опередил Ригу и стал крупнейшим городом в странах Балтии

Сколько человек проживает в столице Литвы.

Вильнюс стал крупнейшим по количеству жителей городом в странах Балтии. По данным на 30 августа 2022 года, в столице Литвы сейчас проживает 615 242 человек — это на 10 000 больше, чем в Риге, пишет Delfi.lt.

В столице Латвии живет 605 802 человек, это на 9000 меньше, чем год назад.

Именно из-за снижения количества жителей в Риге Вильнюс и вышел на первое место. В столице Эстонии Таллинне — 437 811 жителей.

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