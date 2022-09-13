Зависимость бюджета РФ от цен на нефть достигла 8-летнего максимума 13.09.2022, 23:41

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Доходы бюджета РФ снижаются под давлением санкций и их последствий.

Травмированный санкциями и рецессией в экономике российский бюджет начинает все больше зависеть от цены главного экспортного товара — нефти, передает The Moscow Times.

Чтобы доходы правительства покрыли все расходы, в этом году федеральной казне нужна нефть по 100 долларов за баррель, оценивают аналитики BCS Global Markets.

«Нефтегазовые доходы стали опорой для российской экономики в первом полугодии 2022 года, однако ситуация со второго полугодия изменилась по мере усиления санкционного давления на российский экспорт энергоресурсов» и укрепления рубля, говорится в обзоре компании.

В результате по глубине нефтяной зависимости бюджет вернулся в 2014 год — то есть период до пенсионной реформы и повышения НДС, которые снизили балансирующую бюджет цену нефти до 50 долларов за баррель в 2018-19 гг.

В следующем году правительству предстоит профинансировать дополнительные расходы на поддержку экономики. А добыча нефти может снизиться на 1 млн баррелей в сутки из-за эмбарго ЕС. Это повысит «критическую цену» для бюджета до 108 долларов за баррель, что близко к историческим максимумам, следует из оценок BCS.

Чтобы свести бюджет с более дешевой нефтью, нужно либо девальвировать рубль, либо искать дополнительные источники дохода, отмечают аналитики компании. По словам источников «Ведомостей», близких к правительству, кабмин рассматривает возможность повышения налогов, чтобы оплатить многочисленные программы помощи экономике и возрождения с нуля целых отраслей - от автопрома до самолетостроения.

В августе российский сорт Urals продавался за рубеж в среднем по 74 доллара за баррель: из-за скидок, которые вынуждены давать нефтяники, российская нефть стоила на четверть ниже, чем нужно казне.

В результате бюджет, сверстанный изначально с профицитом, скатился в дефицит: за июнь-август он составил 1,5 триллиона рублей. С начала года бюджет по-прежнему в плюсе, но накопленная «подушка безопасности» постепенно тает: из 1,6 триллиона рублей годового профицита к началу сентября осталось 131 млрд рублей.

Доходы бюджета снижаются под давлением санкций и их последствий, пишут аналитики Райффайзенбанка. Нефтегазовые налоги в августе оказались на минимуме за 14 месяцев, а сборы с несырьевого сектора экономики просели на 14% в номинальном выражении и почти на 30% - в реальном (если учесть инфляцию).

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