США добились прогресса на пути снижения инфляции
- 14.09.2022, 4:52
Цены на бензин в стране снизились в среднем на $1,30 за галлон.
В экономике США наблюдается прогресс в усилиях по снижению инфляции, отметил президент Джо Байден в заявлении, опубликованном во вторник, передает «Голос Америки».
В целом, за последние два месяца цены в стране практически не изменились. С начала лета цены на бензин снизились в среднем на $1,30 за галлон. В этом месяце наблюдается замедление роста цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем. Реальная заработная плата снова выросла второй месяц подряд.
Эти данные приводятся в заявлении президента.
В этой связи глава Белого дома подчеркивает значение «Закона о снижении инфляции», принятого месяц назад.
«Для снижения инфляции потребуется больше времени и решимости, именно поэтому мы приняли Закон о снижении инфляции, чтобы снизить стоимость медицинского обслуживания, рецептурных медикаментов и энергоносителей, – отметил Байден. – И мой экономический план показывает, что, снижая цены, мы создаем хорошо оплачиваемые рабочие места и возвращаем производство в Америку».