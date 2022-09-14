США добились прогресса на пути снижения инфляции 14.09.2022, 4:52

Цены на бензин в стране снизились в среднем на $1,30 за галлон.

В экономике США наблюдается прогресс в усилиях по снижению инфляции, отметил президент Джо Байден в заявлении, опубликованном во вторник, передает «Голос Америки».

В целом, за последние два месяца цены в стране практически не изменились. С начала лета цены на бензин снизились в среднем на $1,30 за галлон. В этом месяце наблюдается замедление роста цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем. Реальная заработная плата снова выросла второй месяц подряд.

Эти данные приводятся в заявлении президента.

В этой связи глава Белого дома подчеркивает значение «Закона о снижении инфляции», принятого месяц назад.

«Для снижения инфляции потребуется больше времени и решимости, именно поэтому мы приняли Закон о снижении инфляции, чтобы снизить стоимость медицинского обслуживания, рецептурных медикаментов и энергоносителей, – отметил Байден. – И мой экономический план показывает, что, снижая цены, мы создаем хорошо оплачиваемые рабочие места и возвращаем производство в Америку».

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