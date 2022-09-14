Лукашенко струсил из-за обострения в Нагорном Карабахе 5 14.09.2022, 7:57

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ФОТО: ТАСС

В ответ на обращение армян режим предложил выезд генсека ОДКБ для подготовки доклада.

Пресс-служба диктатора Лукашенко сообщила, что обсуждалось и какие решения приняты на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Оно произошло вчера вечером по инициативе Армении, которая ночью подверглась обстрелу своей территории со стороны соседнего Азербайджана.

Согласно краткому официальному сообщению, по поручению Лукашенко позицию Беларуси соратникам по ОДКБ довел госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Он сказал, что наша страна, мол, всегда выступала за азербайджано-армянское урегулирование исключительно политико-дипломатическими методами, а нынешняя ситуация требует досконального изучения.

В результате предложен такой сильный шаг реакции на события в южнокавказском регионе, как выезд генсека ОДКБ — сейчас эту должность занимает белорус Станислав Зась — в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств.

В дополнение к этому предложено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

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