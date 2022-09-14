«Каждый сам за себя»: оккупант рассказал о развале армии РФ 14.09.2022, 10:28

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Перехвачен разговор захватчика, пережившего разгром и отступление на Харьковщине.

Оккупант, находившийся на Харьковском направлении жалуется на неорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства во время отступления.

Об этом свидетельствует новый перехват украинской разведкой разговора захватчика.

Оккупант рассказывает, что пока остается на передовой, продолжаются массированные обстрелы со стороны украинских воинов. В то же время командование РФ захватчика крайне разочаровало.

Оккупант: Я по-другому себе это представлял, потому что организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия.

Жена: А там просто мочилово друг друга, да?

Оккупант: Я просто думал, что здесь армия. Как всегда в частях там, какая-то организация, а здесь нет ничего. Каждый сам за себя.

Захватчик жалуется, что у них нет ни света, ни воды. Возможности помыться и постирать одежду нет. Ночью звонить родным запрещено, как и включать любые устройства. По его словам, после короткого разговора с женой ему нужно мигом менять локацию, потому что туда «прилетит».

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