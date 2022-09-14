Загадочные «хороводы» гигантских акул оказались массовыми свиданиями 2 14.09.2022, 11:26

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Ученым удалось идентифицировать важнейшее событие в жизни этих неторопливых великанов.

Гигантские акулы — медлительные рыбы-исполины, достигающие в длину 12 метров и плавающие в прохладных и теплых водах умеренного климатического пояса. Несмотря на солидные габариты (из всех рыб гигантская акула уступает в размерах только китовой), эти существа абсолютно безобидны и питаются микроскопическими животными, называемыми зоопланктоном, пишет Naked science.

На протяжении большей части XX века на гигантских акул охотились ради жира, печени и плавников, из-за чего численность вида резко сократилась. В настоящее время добыча гигантских акул сильно ограничена, но из-за долгого взросления, медленных темпов размножения и невысокой выживаемости молодых животных популяция практически не восстанавливается.

Теперь ученым удалось идентифицировать важнейшее событие в жизни этих неторопливых великанов — брачный ритуал. Оказалось, что странные «хороводы» гигантских акул, которые неоднократно наблюдали в водах Северной Атлантики, состоят из примерно равного количества взрослых самцов и самок, которые плавают по кругу с закрытой пастью — иными словами, их поведение не связано с кормлением.

Также исследователи отметили, что у самок в таких «хороводах» цвет шкуры был светлее, чем у самцов. У других видов акул такое изменение окраски (возможно, вызванное гормонами или интенсивностью снабжения шкуры кровью) неоднократно наблюдалось во время брачных ритуалов и спаривания. Во время кружения гигантские акулы контактировали с разными партнерами, касаясь их плавниками и хвостами, а время от времени переворачивались брюхом кверху, возможно, сигнализируя о готовности совокупиться.

Вероятно, такое поведение у акул можно назвать «скоростным свиданием»: несколько рыб со всех окрестностей собираются вместе, что дает им возможность за короткий срок оценить множество потенциальных партнеров.

Теперь ученым и защитникам природы предстоит принять дополнительные меры по охране мест проведения «хороводов» гигантских акул, например, ограничив проход морского транспорта через эти воды до окончания брачного сезона.

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