Ученые: Гигантские выдры жили рядом с древними людьми 14.09.2022, 13:20

Выдра

Фото: Charter97.org

Они были больше львов.

Ученые обнаружили в Эфиопии окаменелые останки гигантской выдры. Она была размером со льва и жила рядом с древними людьми. Исследование опубликовано в журнале Comptes Rendus Palevol, пишет «Хайтек».

Новый вид назвали Enhydriodon omoensis. Он обитал на земле от 3,5 до 2,5 млн лет назад и сосуществовал с группой вымерших родственников человека, известных как австралопитеки. Эти двуногие гоминиды, которые жили от 4,2 до 2 млн лет назад. E. omoensis был колоссального размера по сравнению со своими современными родственниками. Авторы исследования подсчитали, что он весил более 200 кг.

E. omoensis мог поедать наземную и водную добычу, охотясь или собирая мусор, но исследователи считают, что он проводил свои дни на суше, а не в воде.

Помимо огромных размеров, особенность выдры была в том, что она не была водной, как все современные виды. Ученые выяснили, проведя анализ изотопов в зубах Enhydriodon omoensis. Исследователи выяснили, что его диета была как у наземных животных.

Новый вид назвали в честь Нижней долины Омо на юго-западе Эфиопии, где он обнаружили останки. Вес вычислили, изучив окаменелости зубов и бедренной кости. Исследователи также измерили соотношение изотопов — вариаций элемента с разным числом нейтронов — стабильного кислорода и углерода в зубной эмали. Значения кислорода подсказали, насколько вид зависел от воды.

Ранее ученые считали, что род Enhydriodon ведет полуводный образ жизни и питается такими животными, как моллюски и черепахи. E. omoensis — один из нескольких видов гигантских выдр, обитавших в Евразии и Африке примерно 2 млн лет назад.

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