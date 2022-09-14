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В Китае обнаружили древнейшую в мире искусственную косметику

  • 14.09.2022, 15:22
В Китае обнаружили древнейшую в мире искусственную косметику

Ее производство способствовало развитию искусства и косметики во всем мире.

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси на северо-западе страны обнаружили остатки самых ранних из известных в мире косметических средств.

Как сообщает People's Daily Online, результаты исследования опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications. Оно было проведено совместной командой экспертов из Китайской академии наук и Шэньсийской академии археологии.

Сообщается, что в ходе раскопок исследователи нашли так называемые свинцовые белила. В древности это был один из самых важных пигментов. Считается, что синтез таких пигментов способствовал развитию искусства и косметики во всем мире. В данном случае исключительным открытием является то, что найденные белила признаны самыми ранними в истории человечества.

Остатки белой косметики были обнаружены на стенках набора бронзовых изделий, которые были раскопаны в древней гробнице на территории современной деревни Ляндай. Захоронение датировано восьмым веком до нашей эры. Идентифицировать белила, а также уточнить их возраст помог анализ радиоактивных и стабильных изотопов углерода.

Результаты показали, что синтезированные свинцовые белила на территории Древнего Китая использовались уже в Период Весен и Осеней (770-476 гг. до н.э.), то есть на несколько сотен лет раньше, чем подобную косметику начали применять в Древней Греции.

«Международные исследователи придерживаются разных взглядов на происхождение синтетических свинцовых белил в Китае, - отметил при этом Хан Бинь, ведущий исследователь. - Некоторые считают, что китайская технология не имеет местного происхождения и могла быть завезена из Европы или Древнего Египта».

Однако новое исследование показало, что синтезированные свинцовые белила, найденные на северо-западе Китая, были получены методом осаждения, а не методом коррозии, который практиковался в Древней Греции. По мнению Хана, это указывает на разные подходы разных народов к изготовлению белил, что говорит о независимом происхождении и развитии синтеза таких пигментов.

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