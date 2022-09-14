В Беларуси значительно подорожали мясо и алкоголь 2 14.09.2022, 15:41

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МАРТ проанализировал цены за год.

В МАРТ проанализировали, как изменились цены за август, что больше всего подорожало за последний год и в чем причины.

В августе цены снова росли, но этот рост замедлился, за последний год цены прибавили в среднем 17,9% (в июле это было 18,1%), сообщает министерство.

«Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация ситуации на валютном рынке, восстановление цен на продовольственные сырьевые товары на мировых рынках, замедление годового прироста цен на плодово-овощную продукцию. За последние 5 месяцев (с апреля до августа 2022 г.) годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 8,2%», — сообщает Onliner со ссылкой на ведомство.

Из подорожавших за год продуктов лидирует мясо и мясопродукты (+17,8%), алкогольные напитки (+15,9%), молоко и молочные продукты (+13,5%). Сложно не заметить также удорожание импортных товаров: синтетические моющие средства (+32,1%), крупа и бобовые (+28,9%), электротовары (26%), рыба и рыбопродукты (+24%).

Но есть и хорошая новость: в августе, в самый разгар сбора сезонных овощей, наконец подешевели овощи и фрукты (в целом за месяц став дешевле на 17,4%). Картофель стал дешевле на 37,3%, белокочанная капуста — на 36,6%, помидоры — на 48,1%, огурцы — на 34,2%, яблоки — на 4,4%.

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