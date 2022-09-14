Цех по выпуску белорусской вакцины от ковида построят рядом с могильником животных 14.09.2022, 16:23

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Он может испортить воду, которую будут применять при производстве.

Общественное объединение «Экодом» обратило внимание на отчет о влиянии на среду строительства цеха в Витебской области, где собираются производить вакцину от коронавируса. Скотомогильник возле площадки строительства может испортить воду, которую будут применять при производстве вакцины, сообщает «Белсат».

Экологи указали в отчете, что с площадкой цеха по производству вакцины от ковида соседствует скотомогильник, который может плохо влиять на водные ресурсы. Ликвидация могильника только «рекомендована», но никаких проектных работ относительно этого предусмотрено.

«Скотомогильник использовался для захоронения трупов животных после испытания на них эффективности вакцин, производимых на предприятии. Он достаточно глубокий, – поясняют в «Экодоме». – В нарушение экологических и санитарно-гигиенических норм скотомогильник расположен в водоохранной зоне озера Должа и в зоне санитарной охраны артезианской скважины. Эта скважина служит для обеспечения водоснабжения всего населенного пункта Должа и самого «БелВитунифарм». То есть в настоящий момент используется вода, на которую этот скотомогильник может оказать влияние. В том числе мы говорим о воде, которая будет использоваться в технологическом процессе приготовления вакцин».

Александр Лукашенко подписал указ о строительстве цеха в Долже 3 ноября 2021 года. Он обещал аналог зарубежной вакцины от COVID-19, «который должен быть равен по эффективности лучшим образцам других стран, а по цене, естественно, дешевле». На втором этапе проекта запланировано строительство к 2023-2024 году производственного комплекса, который будет производить вакцину по полному циклу. Тесты белорусской вакцины проводят с начала 2022 года. В августе Лукашенко говорил, что вакцину уже вскоре начнут производить.

Сама идея производить собственную вакцину от коронавируса сомнительна: может получиться невыгодный и убыточный проект, объяснял «Белсату» бывший президент Национальной академии наук Александр Войтович.

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