В Иране строители случайно обнаружили древний подземный город 1 14.09.2022, 17:15

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Общая длина найденных коридоров составляет порядка 18 километров.

В Иране рабочие, прокладывавшие дорогу, случайно наткнулись на длинную сеть средневековых подземных коридоров. Проведенное на месте находки предварительное археологическое обследование показало, что под землей скрывается крупный город, о котором ранее не было известно.

Об открытии рассказывает Tehran Times. Оно было совершено неожиданно. Во время проведения плановых дорожных строительных работ бригада рабочих обнаружила загадочные подземные туннели. Находка была сделана возле города Шахр-э-Белкейс на северо-востоке Ирана.

Дорожные работы тут же были приостановлены, а на место прибыла археологическая миссия. На данный момент проведено только предварительное обследование, но даже оно уже дает понять, какого масштаба открытие совершили дорожные рабочие.

По первым оценкам, общая длина найденных подземных коридоров составляет порядка 18 километров. Причем при их обследовании археологи уже обнаружили ряд объектов, в том числе баню и мельницу. Их еще предстоит раскопать и изучить.

Эксперты поясняют, что в последние годы в этом районе находили следы, указывающие на возможное существование в древности подземного города. Но только сейчас археологи сумели добраться до этих загадочных сооружений. В древних подземных руинах уже удалось обнаружить гончарные изделия, которые, по предварительным оценкам, относятся к периоду сельджуков, ильханидов и даже более ранним периодам.

Дальнейшие раскопки, вероятно, позволят пролить новый свет на историю самого города Шахр-э-Белкейс. До сих пор было известно, что он процветал в период с поздней эпохи правления Сасанидов и до ранних исламских времен.

Археологические раскопки, проведенные ранее на близлежащих горах и вершинах холмов, говорят о том, что самое первое поселение на месте Белкейса могло возникнуть примерно 6000 лет назад. Исторические источники свидетельствуют о том, что Шахр-э-Белкейс привлекал особое внимание сасанидских монархов. Например, особое значение этому городу придавал Надер Шах Афшар, один из самых могущественных правителей в истории Ирана, который пришел к власти в начале XVIII века.

Цитадель Белкейс считается одной из крупнейших крепостей из сырцового кирпича, когда-либо обнаруженных на территории Ирана. Вопрос в том, кто и когда построил подземный город? Кстати, ученые не исключают, что одними из его первых строителей могли быть троглодиты.

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